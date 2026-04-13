İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    "Vaianu" siklonundan sonra Yeni Zelandiyanın Şimal adasında bərpa işləri aparılır

    Vaianu siklonundan sonra Yeni Zelandiyanın Şimal adasında bərpa işləri aparılır

    "Vaianu" siklonundan sonra Yeni Zelandiyanın Şimal adasında bərpa işləri davam edir, təxliyə olunan sakinlər tədricən öz evlərinə qayıdırlar.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, kommunal və fövqəladə hallar xidmətləri yolları təmizləyir, aşmış ağacları yığışdırır və əraziləri mümkün torpaq sürüşmələrinə qarşı yoxlayırlar.

    Bir sıra rayonlarda elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr davam edir, bəzi yollar bağlı qalıb.

    Uakatane meri vəzifəsini icra edən Culi Cuks "Radio New Zealand"a bildirib ki, bu, onun indiyədək gördüyü ən ağır hava şəraiti olub. Onun sözlərinə görə, əsas odur ki, heç kim xəsarət almayıb, zərər isə əmlakın, ağacların və enerji təchizatı obyektlərinin zədələnməsi ilə məhdudlaşıb.

    Yeni Zelandiyanın Baş naziri Kristofer Lakson "Radio New Zealand"ın efirində qeyd edib ki, fövqəladə hallara reaksiya sistemi səmərəli işləyib, sakinlər təbii fəlakətə əvvəlcədən hazırlaşıblar, cavab tədbirləri isə əvvəlki fövqəladə hallarla müqayisədə daha yaxşı olub.

    Milli meteorologiya xidməti "MetService"in məlumatına görə, bazar günü axşam saatlarında "Vaianu" siklonu Şimal adasından şərqə, okeana doğru yerini dəyişib. Bazar ertəsi səhərə qədər yalnız Şimal adasının cənub hissəsinin sahillərində böyük okean dalğaları ilə bağlı xəbərdarlıqlar qüvvədə qalıb.

    Циклон Vaianu покинул Северный остров Новой Зеландии, продолжаются восстановительные работы

    Son xəbərlər

    17:11

    Azərbaycan sığortaçılarının investisiya portfelinin dəyəri 6 % azalıb

    Maliyyə
    17:10

    Fərid Cəlalov: "Azərbaycan çempionatının finalında bizi asan oyun gözləmir"

    Komanda
    17:07

    "Expressbank"ın xalis mənfəəti 35 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    16:58

    AMB: Əhalinin borc yükü artıb

    Maliyyə
    16:56

    Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıb

    Maliyyə
    16:51
    Foto

    Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunur

    Daxili siyasət
    16:49

    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıb

    Maliyyə
    16:49

    "Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!

    Maliyyə
    16:49

    İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti