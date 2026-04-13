После заявления Трампа о блокаде Ормузского пролива нефть подорожала
Энергетика
- 13 апреля, 2026
- 04:42
После заявления президента США Дональда Трампа, связанного с блокадой Ормузского пролива, цены на нефть пошли вверх.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Fars.
По данным агентства, на фоне слухов о закрытии Ормузского пролива на нефтяном рынке произошел резкий скачок цен.
Отмечается, что стоимость нефти марки WTI превысила $105 за баррель. По данным Associated Press, американская нефть поднималась до $104,24 за баррель, Brent - до $102,29.
Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о росте цен на бензин для потребителей в связи с закрытием пролива.
