    • 13 апреля, 2026
    • 04:42
    После заявления Трампа о блокаде Ормузского пролива нефть подорожала

    После заявления президента США Дональда Трампа, связанного с блокадой Ормузского пролива, цены на нефть пошли вверх.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Fars.

    По данным агентства, на фоне слухов о закрытии Ормузского пролива на нефтяном рынке произошел резкий скачок цен.

    Отмечается, что стоимость нефти марки WTI превысила $105 за баррель. По данным Associated Press, американская нефть поднималась до $104,24 за баррель, Brent - до $102,29.

    Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о росте цен на бензин для потребителей в связи с закрытием пролива.

    Trampın Hörmüz boğazı ilə bağlı çıxışından sonra neft bahalaşıb

