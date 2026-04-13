Трамп поделился видео из октагона с бойцом UFC

Президент США Дональд Трамп посетил турнир UFC в Майами и после одного из поединков пообщался за пределами октагона с победившим спортсменом.

Как сообщает Report, об этом Д.Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, опубликовав также видео.

"Поздравляю Паулу Косту с великолепным выступлением на вчерашнем турнире UFC в Майами", - отметил он, выразив уверенность, что бразильский боец станет чемпионом.

Отметим, что гражданин Бразилии Паулу Коста одержал победу над проживающим в США российским бойцом Азаматом Мурзакановым, представляющим Кабардино-Балкарию.