Трамп поделился видео из октагона с бойцом UFC
Президент США Дональд Трамп посетил турнир UFC в Майами и после одного из поединков пообщался за пределами октагона с победившим спортсменом.
Как сообщает Report, об этом Д.Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, опубликовав также видео.
"Поздравляю Паулу Косту с великолепным выступлением на вчерашнем турнире UFC в Майами", - отметил он, выразив уверенность, что бразильский боец станет чемпионом.
Отметим, что гражданин Бразилии Паулу Коста одержал победу над проживающим в США российским бойцом Азаматом Мурзакановым, представляющим Кабардино-Балкарию.
