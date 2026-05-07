Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Крис Райт: Выборы в Венесуэле состоятся до конца президентского срока Трампа

    Другие страны
    • 07 мая, 2026
    • 20:27
    Крис Райт: Выборы в Венесуэле состоятся до конца президентского срока Трампа

    Выборы в Венесуэле состоятся до завершения полномочий Дональда Трампа на посту президента США.

    Как передает Report, об этом заявил глава Министерства энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News.

    "Мы движемся в правильном направлении, я думаю, что это произойдет при администрации Трампа в наиболее возможные краткие сроки", - сказал он.

    Райт также отметил, что при этом не следует излишне ускорять процесс, подчеркнув, что выборы должны проходить в условиях прогресса и стабильной экономики.

    Отметим, что срок президентских полномочий Трампа истекает 20 января 2029 года.

    Крис Райт Дональд Трамп Выборы в Венесуэле Соединенные Штаты Америки (США)

    Последние новости

    20:27

    Крис Райт: Выборы в Венесуэле состоятся до конца президентского срока Трампа

    Другие страны
    20:16
    Фото

    Гамильтон и Бочоришвили обсудили развитие сотрудничества между НАТО и Грузией

    В регионе
    20:04

    Багаи: Тегеран пока рассматривает предложение США

    В регионе
    19:56

    Россия объявляет перемирие с ночи 8 мая до 10 мая

    В регионе
    19:40

    Игрок "Реала" Вальверде оказался в больнице после драки с Тчуамени

    Футбол
    19:29
    Фото

    Движение неприсоединения и ПА Средиземноморья расширяют сотрудничество

    Внешняя политика
    19:16

    США ввели санкции против замминистра нефти и 4 компаний Ирака

    Другие страны
    19:12
    Фото

    Черногория расценивает мир между Баку и Ереваном как политическую победу обеих стран

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Милли Меджлис получил статус наблюдателя в ПА Средиземноморья

    Внешняя политика
    Лента новостей