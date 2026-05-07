Крис Райт: Выборы в Венесуэле состоятся до конца президентского срока Трампа

Выборы в Венесуэле состоятся до завершения полномочий Дональда Трампа на посту президента США.

Как передает Report, об этом заявил глава Министерства энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News.

"Мы движемся в правильном направлении, я думаю, что это произойдет при администрации Трампа в наиболее возможные краткие сроки", - сказал он.

Райт также отметил, что при этом не следует излишне ускорять процесс, подчеркнув, что выборы должны проходить в условиях прогресса и стабильной экономики.

Отметим, что срок президентских полномочий Трампа истекает 20 января 2029 года.