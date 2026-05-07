Kris Rayt: Venesuelada seçkilər Trampın prezidentlik müddəti başa çatmadan keçiriləcək
Digər ölkələr
- 07 may, 2026
- 20:45
Venesuelada seçkilər Donald Trampın ABŞ Prezidenti vəzifəsində səlahiyyətləri başa çatana qədər keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Energetika Nazirliyinin rəhbəri Kris Rayt "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.
"Biz doğru istiqamətdə irəliləyirik, düşünürəm ki, bu, Tramp administrasiyası dövründə mümkün olan ən qısa müddətdə baş verəcək", - o deyib.
Rayt, eyni zamanda qeyd edib ki, prosesi həddindən artıq sürətləndirmək lazım deyil, seçkilər tərəqqi və sabit iqtisadiyyat şəraitində keçirilməlidir.
Qeyd edək ki, Trampın prezidentlik müddəti 2029-cu il yanvarın 20-də başa çatır.
Son xəbərlər
21:56
Ərdoğan: Fələstində iki dövlətli həllin tərəfdarıyıqRegion
21:32
Zelenski Rusiyanın atəşkəs təklifini "qəribə" adlandırıbDigər ölkələr
21:19
İsrailin hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 2 700-ü ötübDigər ölkələr
21:14
Foto
Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilibDaxili siyasət
21:04
Azərbaycanla Ukrayna arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıbXarici siyasət
21:00
Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XIX turun oyunları keçirilibKomanda
20:57
ABŞ Kuba iqtisadiyyatının təxminən 40 %-nə nəzarət edən konqlomerata sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
20:45
Kris Rayt: Venesuelada seçkilər Trampın prezidentlik müddəti başa çatmadan keçiriləcəkDigər ölkələr
20:35
Foto