İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Kris Rayt: Venesuelada seçkilər Trampın prezidentlik müddəti başa çatmadan keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 07 may, 2026
    • 20:45
    Kris Rayt: Venesuelada seçkilər Trampın prezidentlik müddəti başa çatmadan keçiriləcək

    Venesuelada seçkilər Donald Trampın ABŞ Prezidenti vəzifəsində səlahiyyətləri başa çatana qədər keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Energetika Nazirliyinin rəhbəri Kris Rayt "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "Biz doğru istiqamətdə irəliləyirik, düşünürəm ki, bu, Tramp administrasiyası dövründə mümkün olan ən qısa müddətdə baş verəcək", - o deyib.

    Rayt, eyni zamanda qeyd edib ki, prosesi həddindən artıq sürətləndirmək lazım deyil, seçkilər tərəqqi və sabit iqtisadiyyat şəraitində keçirilməlidir.

    Qeyd edək ki, Trampın prezidentlik müddəti 2029-cu il yanvarın 20-də başa çatır.

    Kris Rayt Donald Tramp Venesuela
    Крис Райт: Выборы в Венесуэле состоятся до конца президентского срока Трампа

    Son xəbərlər

    21:56

    Ərdoğan: Fələstində iki dövlətli həllin tərəfdarıyıq

    Region
    21:32

    Zelenski Rusiyanın atəşkəs təklifini "qəribə" adlandırıb

    Digər ölkələr
    21:19

    İsrailin hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 2 700-ü ötüb

    Digər ölkələr
    21:14
    Foto

    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    21:04

    Azərbaycanla Ukrayna arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Xarici siyasət
    21:00

    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XIX turun oyunları keçirilib

    Komanda
    20:57

    ABŞ Kuba iqtisadiyyatının təxminən 40 %-nə nəzarət edən konqlomerata sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:45

    Kris Rayt: Venesuelada seçkilər Trampın prezidentlik müddəti başa çatmadan keçiriləcək

    Digər ölkələr
    20:35
    Foto

    Xalq yazıçısı Elçinin xatirəsinə həsr olunmuş "Şekspir" tamaşası nümayiş olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti