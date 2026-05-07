США ввели санкции против замминистра нефти и 4 компаний Ирака

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении санкций против заместителя министра нефти Ирака Али Мааридж Аль-Бахадли (Ali Maarij Al-Bahadly).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минфина США.

В ведомстве заявили, что решение принято в связи с тем, что Аль-Бахадли, по версии американской стороны, "злоупотреблял своим положением, способствуя перенаправлению нефти для продажи в интересах Ирана и связанных с ним вооруженных группировок в Ираке".

Минфин США уточнил, что в санкционный список США также внесены 4 нефтяные компании, которыми Аль-Бахадили "владеет или контролирует": Gulf Energy Oil Services Limited , Gulf General Contracting Limited , Iraq International Energy for the Import and Sale for Petroleum Products Limited и Gulf Energy for General Transport and Marine Services and Real Estate Consultancy LLC.

OFAC также ввело санкции против трех высокопоставленных лидеров проиранских группировок "Катаиб Сайид аш-Шухада" и "Асаиб Ахль аль-Хак".

В заявлении отмечается, что США намерены и впредь привлекать к ответственности эти и другие проиранские группировки в Ираке, включая "Катаиб Хезболлах", за нападения на американский персонал, гражданских лиц, дипломатические объекты и предприятия на территории страны.