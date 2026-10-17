В воскресенье в Азербайджане ожидается до 31° тепла
- 17 октября, 2026
- 12:44
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18 октября в Азербайджане температура воздуха прогреется до 31°.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.
Утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 18-20, днем - 23-28° тепла. Атмосферное давление - на уровне 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 60-65%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 16-19, днем - 26-31° тепла, в горах ночью - 7-12, днем - 20-25° тепла.