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    Bazar günü Bakıda 28, rayonlarda 31 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    • 17 oktyabr, 2026
    • 12:23
    Bazar günü Bakıda 28, rayonlarda 31 dərəcə isti olacaq

    Azərbaycanda oktyabrın 18-də 31 dərəcə isti gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 18-20° isti, gündüz 23-28° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75 %, gündüz 60-65 % olacaq.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 16-19° isti, gündüz 26-31° isti, dağlarda gecə 7-12° isti gündüz 20-25° isti olacaq.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti Hava proqnozu
    В воскресенье в Азербайджане ожидается до 31° тепла
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