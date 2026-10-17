Ялчын Рафиев представляет Азербайджан на заседании СМИД ОИС

Азербайджан на 52-м заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) представляет заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев.

Как сообщает Report, встреча посвящена теме "Диалог и солидарность: два основных столпа содействия миру и устойчивому развитию".

Напомним, что мероприятие продлится до 18 октября.