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    Ялчын Рафиев представляет Азербайджан на заседании СМИД ОИС

    Внешняя политика
    • 17 октября, 2026
    • 12:59
    Ялчын Рафиев представляет Азербайджан на заседании СМИД ОИС

    Азербайджан на 52-м заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) представляет заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев.

    Как сообщает Report, встреча посвящена теме "Диалог и солидарность: два основных столпа содействия миру и устойчивому развитию".

    Напомним, что мероприятие продлится до 18 октября.

    Ялчын Рафиев Организация исламского сотрудничества (ОИС) Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД)
    Azərbaycanı İƏT XİN Şurasının iclasında Yalçın Rəfiyev təmsil edir
    Azerbaijan represented by Deputy FM at 52nd OIC Council of Foreign Ministers session
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