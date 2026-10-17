Azərbaycanı İƏT XİN Şurasının iclasında Yalçın Rəfiyev təmsil edir
Xarici siyasət
- 17 oktyabr, 2026
- 12:52
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Azərbaycanı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 52-ci iclasında xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev təmsil edir.
"Report"un məlumatına görə, builki toplantı "Dialoq və həmrəylik: sülhün və davamlı inkişafın təşviqinin iki əsas sütunu" mövzusuna həsr olunub.
Xatırladaq ki, İƏT XİN Şurasının 52-ci iclası oktyabrın 18-də başa çatacaq.
Ялчын Рафиев представляет Азербайджан на заседании СМИД ОИС
Azerbaijan represented by Deputy FM at 52nd OIC Council of Foreign Ministers session
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