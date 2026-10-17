İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanı İƏT XİN Şurasının iclasında Yalçın Rəfiyev təmsil edir

    Xarici siyasət
    • 17 oktyabr, 2026
    • 12:52
    Azərbaycanı İƏT XİN Şurasının iclasında Yalçın Rəfiyev təmsil edir

    Azərbaycanı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 52-ci iclasında xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev təmsil edir.

    "Report"un məlumatına görə, builki toplantı "Dialoq və həmrəylik: sülhün və davamlı inkişafın təşviqinin iki əsas sütunu" mövzusuna həsr olunub.

    Xatırladaq ki, İƏT XİN Şurasının 52-ci iclası oktyabrın 18-də başa çatacaq.

    Yalçın Rəfiyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN)
    Ялчын Рафиев представляет Азербайджан на заседании СМИД ОИС
    Azerbaijan represented by Deputy FM at 52nd OIC Council of Foreign Ministers session
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    14:20
    Biləsuvarda minik avtomobili aşıb, ölənlər və xəsarət alanlar var
    Hadisə
    14:19
    Rusiyanın Xersona endirdiyi zərbələr nəticəsində 1 nəfər ölüb, 21 nəfər yaralanıb
    Digər ölkələr
    14:18
    Rauf Əliyev: "Neftçi" ilə oyunda "Qarabağ"ın qələbə şansı daha çoxdur"
    Futbol
    14:17
    Bakıda İndoneziya mətbəxi və mədəniyyəti festivalı keçirilib
    Xarici siyasət
    14:09
    Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 51 nəfər saxlanılıb
    Hadisə
    13:49
    Azərbaycanın 9 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb
    Energetika
    13:44
    Yəmənin hökumət qüvvələri Təizdə husilərin səkkiz saatlıq hücumlarını dəf ediblər
    Digər ölkələr
    13:39
    Foto
    Füzulidə uşaqlar üçün rəsm üzrə ustad dərsləri və rəsm sərgisi keçirilib
    Mədəniyyət siyasəti
    13:38
    IMF: Münaqişələr fonunda qlobal iqtisadiyyat üçün risklər mövcuddur
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti