Вугар Байрамов: Экономика Физули выросла в 4 раза

В Физулинском районе общий объем выпуска продукции по основным отраслям экономики достиг 800 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вугар Байрамов, представляющий Физули в Милли Меджлисе.

По его словам, в 2020 году этот показатель составлял 191 млн 923 тыс. манатов, и после победы экономика Физули выросла в 4 раза.

"Рост зафиксирован и в производстве промышленной продукции. Физулинский район, производивший в 2020 году промышленную продукцию на 18,2 млн манатов, в настоящее время обладает промышленным производством примерно на 50 млн манатов. Динамика роста продолжилась и в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве. В 2020 году в районе производилось аграрной продукции на 87 млн 872 тыс. манатов. Сейчас этот показатель составляет 146 млн 896 тыс. манатов. В связи с проектами восстановления в строительном секторе зафиксирован более чем 8-кратный рост. В настоящее время в строительном секторе Физулинского района формируется стоимость на 550 млн манатов", - подчеркнул Байрамов.

Парламентарий отметил, что Физули, полностью разрушенный в годы оккупации, уже превращается в один из основных центров региона.

"Физули, откуда начинается Зангезурский коридор, превращается в транспортный и логистический центр региона. Это означает новые преимущества и новые рабочие места для района. В восстановленном после освобождения городе Физули в настоящее время на постоянной основе проживают более 3,1 тыс. жителей. Согласно утвержденному Генеральному плану, к 2040 году предусматривается доведение численности населения до 50 тыс. человек. В скором времени Физули станет одним из крупнейших городов Карабаха", - заявил Байрамов.

Напомним, что 17 октября 2020 года город Физули и окрестные села были освобождены от армянской оккупации. Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года, дата 17 октября отмечается как День города Физули.