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    Вугар Байрамов: Экономика Физули выросла в 4 раза

    Милли Меджлис
    • 17 октября, 2026
    • 12:51
    Вугар Байрамов: Экономика Физули выросла в 4 раза

    В Физулинском районе общий объем выпуска продукции по основным отраслям экономики достиг 800 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вугар Байрамов, представляющий Физули в Милли Меджлисе.

    По его словам, в 2020 году этот показатель составлял 191 млн 923 тыс. манатов, и после победы экономика Физули выросла в 4 раза.

    "Рост зафиксирован и в производстве промышленной продукции. Физулинский район, производивший в 2020 году промышленную продукцию на 18,2 млн манатов, в настоящее время обладает промышленным производством примерно на 50 млн манатов. Динамика роста продолжилась и в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве. В 2020 году в районе производилось аграрной продукции на 87 млн 872 тыс. манатов. Сейчас этот показатель составляет 146 млн 896 тыс. манатов. В связи с проектами восстановления в строительном секторе зафиксирован более чем 8-кратный рост. В настоящее время в строительном секторе Физулинского района формируется стоимость на 550 млн манатов", - подчеркнул Байрамов.

    Парламентарий отметил, что Физули, полностью разрушенный в годы оккупации, уже превращается в один из основных центров региона.

    "Физули, откуда начинается Зангезурский коридор, превращается в транспортный и логистический центр региона. Это означает новые преимущества и новые рабочие места для района. В восстановленном после освобождения городе Физули в настоящее время на постоянной основе проживают более 3,1 тыс. жителей. Согласно утвержденному Генеральному плану, к 2040 году предусматривается доведение численности населения до 50 тыс. человек. В скором времени Физули станет одним из крупнейших городов Карабаха", - заявил Байрамов.

    Напомним, что 17 октября 2020 года город Физули и окрестные села были освобождены от армянской оккупации. Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года, дата 17 октября отмечается как День города Физули.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Освобожденные территории Азербайджана
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