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    МВФ предупредил о рисках для мировой экономики на фоне конфликтов и роста цен на энергоресурсы

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 12:57
    МВФ предупредил о рисках для мировой экономики на фоне конфликтов и роста цен на энергоресурсы

    Страны-члены Международного валютного фонда (МВФ) призвали расширить финансовую поддержку государств, сталкивающихся с экономическими трудностями на фоне вооруженных конфликтов и роста цен на энергоресурсы.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Международного валютно-финансового комитета (МВФК) по итогам заседания в Бангкоке.

    "Эскалация конфликтов и торговой напряженности может привести к дальнейшим нарушениям работы важнейших торговых маршрутов, усилению ценового давления на сырьевые товары, включая нефтепродукты, а также ухудшению энергетической и продовольственной безопасности", - говорится в документе.

    В заявлении председателя комитета, министра финансов Саудовской Аравии Мухаммеда аль-Джадаана, подчеркивается, что основные риски для мировой экономики по-прежнему преимущественно связаны с возможным ухудшением ситуации.

    Страны-члены МВФ также договорились поддерживать государства, проводящие экономические реформы и принимающие меры по снижению долговой нагрузки. Особое внимание будет уделяться странам с низким и средним уровнем дохода, а также государствам, пострадавшим от вооруженных конфликтов.

    Кроме того, в комитете предупредили, что развитие передовых интеллектуальных технологий, рост доходности облигаций и геоэкономическая фрагментация могут усилить финансовую нестабильность.

    Международный валютный фонд (МВФ) Экономический кризис
    IMF: Münaqişələr fonunda qlobal iqtisadiyyat üçün risklər mövcuddur
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