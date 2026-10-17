МВФ предупредил о рисках для мировой экономики на фоне конфликтов и роста цен на энергоресурсы

Страны-члены Международного валютного фонда (МВФ) призвали расширить финансовую поддержку государств, сталкивающихся с экономическими трудностями на фоне вооруженных конфликтов и роста цен на энергоресурсы.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Международного валютно-финансового комитета (МВФК) по итогам заседания в Бангкоке.

"Эскалация конфликтов и торговой напряженности может привести к дальнейшим нарушениям работы важнейших торговых маршрутов, усилению ценового давления на сырьевые товары, включая нефтепродукты, а также ухудшению энергетической и продовольственной безопасности", - говорится в документе.

В заявлении председателя комитета, министра финансов Саудовской Аравии Мухаммеда аль-Джадаана, подчеркивается, что основные риски для мировой экономики по-прежнему преимущественно связаны с возможным ухудшением ситуации.

Страны-члены МВФ также договорились поддерживать государства, проводящие экономические реформы и принимающие меры по снижению долговой нагрузки. Особое внимание будет уделяться странам с низким и средним уровнем дохода, а также государствам, пострадавшим от вооруженных конфликтов.

Кроме того, в комитете предупредили, что развитие передовых интеллектуальных технологий, рост доходности облигаций и геоэкономическая фрагментация могут усилить финансовую нестабильность.