İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    ABŞ İraqın neft nazirinin müavininə sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    • 07 may, 2026
    • 19:44
    ABŞ İraqın neft nazirinin müavininə sanksiyalar tətbiq edib

    ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) İraqın neft nazirinin müavini Əli Məaric Əl-Bəhadliyə (Ali Maarij Al-Bahadly) qarşı sanksiyaların tətbiq edildiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub.

    ABŞ tərəfinin versiyasına görə, qərar Əl-Bəhadlinin İranın və İraqda onunla əlaqəli silahlı qruplaşmaların maraqları naminə satış üçün neftin yönləndirilməsinə köməklik göstərərək öz vəzifəsindən sui-istifadə etməsi ilə əlaqədar qəbul edilib.

    OFAC, həmçinin iranyönümlü "Kətaib Seyyid əş-Şühəda" və "Əsaib Əhl əl-Həqq" qruplaşmalarının üç yüksəkvəzifəli liderinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

    Bəyanatda qeyd edilib ki, ABŞ bundan sonra da İraqdakı bu və digər iranyönümlü qruplaşmaları, o cümlədən "Kətaib Hizbullah"ı ölkə ərazisində ABŞ personalına, mülki şəxslərə, diplomatik obyektlərə və müəssisələrə edilən hücumlara görə məsuliyyətə cəlb etmək niyyətindədir.

    Maliyyə Nazirliyi bildirib ki, ABŞ-nin sanksiyalar siyahısına, həmçinin Əl-Bəhadilinin sahib olduğu və ya nəzarət etdiyi 4 neft şirkəti daxil edilib - "Gulf Energy Oil Services Limited" , "Gulf General Contracting Limited" , "Iraq International Energy for the Import and Sale for Petroleum Products Limited" və "Gulf Energy for General Transport and Marine Services and Real Estate Consultancy LLC".

    ABŞ İraq Hizbullah qruplaşması sanskiya
    США ввели санкции против замминистра нефти и 4 компаний Ирака

    Son xəbərlər

    20:06

    Fərid Qayıbov: "Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş minifutbol turnirində fərqli finala şahidlik etdik"

    Futbol
    19:57

    Rusiya mayın 8-dən 10-dək atəşkəs elan edib

    Region
    19:50
    Foto

    Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş minifutbol turnirinin qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB

    Futbol
    19:45

    SOCAR komandasının baş məşqçisi: "Böyükhesablı qələbə bizim üçün də sürpriz oldu"

    Futbol
    19:44

    ABŞ İraqın neft nazirinin müavininə sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    19:33

    Hicran Nəsirova: Yaradıcılığıma göstərilən bu etimada görə ölkə başçısına minnətdaram

    Mədəniyyət siyasəti
    19:27

    Rəşad Nəbiyev və Anaklaudiya Rossbax WUF13-ə hazırlığı müzakirə ediblər

    İnfrastruktur
    19:21
    Foto

    Rumen Radev Bolqarıstan hökumətini formalaşdırmaq üçün mandat alıb

    Digər ölkələr
    19:13

    Ukrayna ordusu "Kaspiysk" ərazisində "Karakurt" raket gəmisinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti