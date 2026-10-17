Азербайджан обсудил сотрудничество с МВФ и АБР в Бангкоке

Первый заместитель министра финансов Анар Керимов обсудил сотрудничество Азербайджана с Международным валютным фондом (МВФ) и Азиатским банком развития (АБР) на ежегодных собраниях финансовых учреждений в Бангкоке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минфин.

Керимов провел отдельные встречи с директором департамента МВФ по Ближнему Востоку и Центральной Азии Джихадом Азуром и директором департамента фискальных вопросов Родриго Вальдесом. Обсуждены итоги консультаций МВФ по Статье IV за 2026 год, основные направления макроэкономической и фискальной политики Азербайджана, а также структурные реформы в среднесрочной перспективе.

Керимов отметил, что сохранение макроэкономической стабильности, диверсификация экономики и развитие ненефтяного сектора являются основными приоритетами экономической политики страны. Он проинформировал о мерах по совершенствованию системы управления госфинансами и повышению эффективности бюджетных расходов.

Особое внимание уделено цифровизации управления госфинансами, совершенствованию механизмов бюджетного планирования и исполнения, внедрению результативного и программного бюджетирования. Керимов подчеркнул важность технической помощи и экспертной поддержки МВФ в этих направлениях.

В тот же день делегация встретилась с президентом канадской компании FreeBalance Мануэлем Скьяппой Пьетрой. Обсуждены перспективы сотрудничества в совершенствовании системы управления госфинансами, модернизации бюджетного планирования и внедрении цифровых решений.

Делегация также встретилась с исполнительным директором АБР от США, послом Робертом Свини. Обсуждены текущее состояние и перспективы партнерства, совместные проекты, поддержка частного сектора и региональное сотрудничество.

Кроме того, состоялась встреча с вице-президентом по банковской деятельности Черноморского банка торговли и развития Зией Алиевым. Обсуждены текущее состояние и направления развития сотрудничества, а также значение 28-го ежегодного заседания банка, прошедшего в июле в Баку.