На участке шоссе Забрат-Маштага полностью ограничено движение

С сегодняшнего дня в связи с ремонтными работами на участке автодороги Забрат-Маштага в Сабунчинском районе Баку - от Забратского круга до пересечения с улицей Эльшана Магеррамли в поселке Маштага - введено полное ограничение движения транспортных средств.

Как сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ограничение в обратном направлении будет введено с 08:00 19 октября.

Госагентство просит водителей использовать альтернативные маршруты.