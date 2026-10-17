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    На участке шоссе Забрат-Маштага полностью ограничено движение

    Инфраструктура
    • 17 октября, 2026
    • 12:28
    На участке шоссе Забрат-Маштага полностью ограничено движение

    С сегодняшнего дня в связи с ремонтными работами на участке автодороги Забрат-Маштага в Сабунчинском районе Баку - от Забратского круга до пересечения с улицей Эльшана Магеррамли в поселке Маштага - введено полное ограничение движения транспортных средств.

    Как сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ограничение в обратном направлении будет введено с 08:00 19 октября.

    Госагентство просит водителей использовать альтернативные маршруты.

    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА)
    Zabrat–Maştağa avtomobil yolununun bir hissəsi bağlanıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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