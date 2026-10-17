На участке шоссе Забрат-Маштага полностью ограничено движение
Инфраструктура
- 17 октября, 2026
- 12:28
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С сегодняшнего дня в связи с ремонтными работами на участке автодороги Забрат-Маштага в Сабунчинском районе Баку - от Забратского круга до пересечения с улицей Эльшана Магеррамли в поселке Маштага - введено полное ограничение движения транспортных средств.
Как сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ограничение в обратном направлении будет введено с 08:00 19 октября.
Госагентство просит водителей использовать альтернативные маршруты.
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