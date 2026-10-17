Рамин Мамедов: Общие культурные и духовные ценности создают важную основу для регионального сотрудничества

Исторические, культурные и духовные связи Азербайджана со странами Ближнего Востока, Южного Кавказа и Центральной Азии создают важную основу для развития межрелигиозной гармонии и регионального сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на "Межрелигиозном форуме G20 2026" (IF20) в американском штате Юта.

Он обратил внимание на политику, проводимую под руководством президента Ильхама Алиева, по укреплению партнерства между странами Южного Кавказа и Центральной Азии.

Мамедов отметил важность сохранения национальных и духовных ценностей, повышения уровня религиозной грамотности молодежи и укрепления идеологической стабильности. Он также подчеркнул роль Азербайджанского института теологии в подготовке квалифицированных специалистов и формировании у молодежи устойчивых нравственных ориентиров.

Говоря о традициях мультикультурализма и межрелигиозной толерантности в Азербайджане, председатель комитета подчеркнул, что представители различных религиозных общин на протяжении веков живут в стране в атмосфере мира и взаимного уважения.