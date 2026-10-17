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    Рамин Мамедов: Общие культурные и духовные ценности создают важную основу для регионального сотрудничества

    Религия
    • 17 октября, 2026
    • 12:28
    Рамин Мамедов: Общие культурные и духовные ценности создают важную основу для регионального сотрудничества

    Исторические, культурные и духовные связи Азербайджана со странами Ближнего Востока, Южного Кавказа и Центральной Азии создают важную основу для развития межрелигиозной гармонии и регионального сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на "Межрелигиозном форуме G20 2026" (IF20) в американском штате Юта.

    Он обратил внимание на политику, проводимую под руководством президента Ильхама Алиева, по укреплению партнерства между странами Южного Кавказа и Центральной Азии.

    Мамедов отметил важность сохранения национальных и духовных ценностей, повышения уровня религиозной грамотности молодежи и укрепления идеологической стабильности. Он также подчеркнул роль Азербайджанского института теологии в подготовке квалифицированных специалистов и формировании у молодежи устойчивых нравственных ориентиров.

    Говоря о традициях мультикультурализма и межрелигиозной толерантности в Азербайджане, председатель комитета подчеркнул, что представители различных религиозных общин на протяжении веков живут в стране в атмосфере мира и взаимного уважения.

    Рамин Мамедов: Общие культурные и духовные ценности создают важную основу для регионального сотрудничества
    Рамин Мамедов: Общие культурные и духовные ценности создают важную основу для регионального сотрудничества
    Рамин Мамедов: Общие культурные и духовные ценности создают важную основу для регионального сотрудничества
    Рамин Мамедов: Общие культурные и духовные ценности создают важную основу для регионального сотрудничества
    Рамин Мамедов: Общие культурные и духовные ценности создают важную основу для регионального сотрудничества
    Рамин Мамедов: Общие культурные и духовные ценности создают важную основу для регионального сотрудничества

    Рамин Мамедов Государственный комитет по работе с религиозными организациями
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    Ramin Məmmədov: Azərbaycanın müxtəlif ölkələrlə tarixi əlaqələri regional əməkdaşlığın inkişafına zəmindir
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    Ramin Mammadov: Shared cultural, spiritual values ​​create important foundation for regional co-op
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