Движение неприсоединения и ПА Средиземноморья расширяют сотрудничество
Внешняя политика
- 07 мая, 2026
- 19:29
Парламентская сеть Движения неприсоединения и Парламентская ассамблея Средиземноморья подписали меморандум р взаимопонимании.
Как сообщили Report в Милли Меджлисе, документ подписали спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова, которая находится с визитом в Черногории, и президент ПА Средиземноморья Джулио Чентемеро.
Отмечается, что меморандум направлен на расширение сотрудничества между сторонами.
