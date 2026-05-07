Движение неприсоединения и ПА Средиземноморья расширяют сотрудничество

Парламентская сеть Движения неприсоединения и Парламентская ассамблея Средиземноморья подписали меморандум р взаимопонимании.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, документ подписали спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова, которая находится с визитом в Черногории, и президент ПА Средиземноморья Джулио Чентемеро.

Отмечается, что меморандум направлен на расширение сотрудничества между сторонами.