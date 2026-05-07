Число погибших в Ливане из-за израильских атак превысило 2 700

При израильских авиаударах по Ливану за последние сутки погибли 15 человек, еще 85 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил Минздрав республики в соцсети Х.

"Общее число погибших с начала военной эскалации 2 марта достигло 2 727, раненых - 8 438", - указывается в сводке.

Как отметили в ведомстве, сегодня интенсивным бомбардировкам подвергся город Набатия и его окрестности, где спасатели продолжают разборку завалов. "Число жертв и пострадавших граждан к концу дня может возрасти", - подчеркнули в Минздраве.