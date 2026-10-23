Азербайджан увеличит финансирование Фонда ОМС до 1,1 млрд манатов
Финансы
- 23 октября, 2026
- 09:48
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В 2027 году 1 млрд 100 млн манатов, или 2,6% расходов государственного бюджета Азербайджана, придутся на долю отчислений в Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС).
Как сообщает Report, это предусмотрено в проекте закона "О государственном бюджете на 2027 год".
Согласно данным, это на 22,2% больше утвержденного прогноза на 2026 год.
Отметим, что в следующем году доходы бюджета ожидаются на уровне 39 млрд 254 млн манатов, а расходы - 42 млрд 400 млн манатов.
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