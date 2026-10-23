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    Азербайджан удвоит верхний предел госгарантий

    Финансы
    • 23 октября, 2026
    • 09:36
    Азербайджан удвоит верхний предел госгарантий

    Верхний предел внутренних государственных заимствований Азербайджана в 2027 году составит 2,5 млрд манатов, что на 25% выше утвержденного показателя на 2026 год.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на проект закона "О государственном бюджете на 2027 год".

    В то же время верхний предел внешних госзаимствований сохранен на уровне - 6 млрд манатов.

    Кроме того, верхний предел суммы государственных гарантий по заимствованиям в 2027 году увеличивается в 2 раза - до 6 млрд манатов.

    Госгарантии Государственный бюджет Азербайджана
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