Азербайджан удвоит верхний предел госгарантий

Верхний предел внутренних государственных заимствований Азербайджана в 2027 году составит 2,5 млрд манатов, что на 25% выше утвержденного показателя на 2026 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на проект закона "О государственном бюджете на 2027 год".

В то же время верхний предел внешних госзаимствований сохранен на уровне - 6 млрд манатов.

Кроме того, верхний предел суммы государственных гарантий по заимствованиям в 2027 году увеличивается в 2 раза - до 6 млрд манатов.