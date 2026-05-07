İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    İsrailin hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 2 700-ü ötüb

    Digər ölkələr
    • 07 may, 2026
    • 21:19
    İsrailin hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 2 700-ü ötüb

    Son sutka ərzində İsrailin Livana endirdiyi aviazərbələr nəticəsində 15 nəfər ölüb, 85 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, Livanın Səhiyyə Nazirliyi "X" sosial şəbəkə hesabında bu barədə məlumat yayıb.

    "Martın 2-də hərbi eskalasiya başlayandan bəri ölənlərin ümumi sayı 2 727-yə, yaralıların sayı isə 8 438-ə çatıb", - məlumatda qeyd olunub.

    Nazirlikdən bildirilib ki, bu gün Nəbatiyyə şəhəri və onun ətrafı intensiv bombardmana məruz qalıb, xilasedicilər dağıntıları təmizləməklə məşğuldurlar. "Günün sonuna qədər qurbanların və zərərçəkmiş vətəndaşların sayı arta bilər", - Səhiyyə Nazirliyindən vurğulanıb.

    İsrail-Livan münaqişəsi Ölən və yaralananlar Livan Səhiyyə Nazirliyi
    Число погибших в Ливане из-за израильских атак превысило 2 700

    Son xəbərlər

    21:56

    Ərdoğan: Fələstində iki dövlətli həllin tərəfdarıyıq

    Region
    21:32

    Zelenski Rusiyanın atəşkəs təklifini "qəribə" adlandırıb

    Digər ölkələr
    21:19

    İsrailin hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 2 700-ü ötüb

    Digər ölkələr
    21:14
    Foto

    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    21:04

    Azərbaycanla Ukrayna arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Xarici siyasət
    21:00

    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XIX turun oyunları keçirilib

    Komanda
    20:57

    ABŞ Kuba iqtisadiyyatının təxminən 40 %-nə nəzarət edən konqlomerata sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:45

    Kris Rayt: Venesuelada seçkilər Trampın prezidentlik müddəti başa çatmadan keçiriləcək

    Digər ölkələr
    20:35
    Foto

    Xalq yazıçısı Elçinin xatirəsinə həsr olunmuş "Şekspir" tamaşası nümayiş olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti