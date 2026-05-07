Россия объявляет перемирие с ночи 8 мая до 10 мая

Российская сторона с 00:00 8 мая до 10 мая объявляет перемирие с Украиной по случаю празднования Дня Победы.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны России.

"В соответствии с решением президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие", - сказали там.