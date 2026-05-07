Россия объявляет перемирие с ночи 8 мая до 10 мая
В регионе
- 07 мая, 2026
- 19:56
Российская сторона с 00:00 8 мая до 10 мая объявляет перемирие с Украиной по случаю празднования Дня Победы.
Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны России.
"В соответствии с решением президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие", - сказали там.
Последние новости
20:04
Багаи: Тегеран пока рассматривает предложение СШАВ регионе
19:56
Россия объявляет перемирие с ночи 8 мая до 10 маяВ регионе
19:40
Игрок "Реала" Вальверде оказался в больнице после драки с ТчуамениФутбол
19:29
Фото
Движение неприсоединения и ПА Средиземноморья расширяют сотрудничествоВнешняя политика
19:16
США ввели санкции против замминистра нефти и 4 компаний ИракаДругие страны
19:12
Фото
Черногория расценивает мир между Баку и Ереваном как политическую победу обеих странВнешняя политика
19:05
Фото
Милли Меджлис получил статус наблюдателя в ПА СредиземноморьяВнешняя политика
19:03
Набиев и Россбах обсудили подготовку к WUF13Инфраструктура
18:59
Фото