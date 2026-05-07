Rusiya mayın 8-dən 10-dək atəşkəs elan edib
Region
- 07 may, 2026
- 19:57
Rusiya tərəfi 9 May - Qələbə Günü ilə əlaqədar 8 may saat 00:00-dan mayın 10-dək Ukrayna ilə müharibədə atəşkəs elan edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.
"Rusiya Federasiyasının Prezidenti, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Vladimir Putinin qərarına uyğun olaraq, sovet xalqının Böyük Vətən müharibəsindəki Qələbəsinin 81-ci ildönümünün qeyd olunduğu günlərdə 8 may saat 00:00-dan mayın 10-dək Rusiya tərəfi atəşkəs elan edir", - məlumatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
20:06
Fərid Qayıbov: "Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş minifutbol turnirində fərqli finala şahidlik etdik"Futbol
19:57
Rusiya mayın 8-dən 10-dək atəşkəs elan edibRegion
19:50
Foto
Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş minifutbol turnirinin qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİBFutbol
19:45
SOCAR komandasının baş məşqçisi: "Böyükhesablı qələbə bizim üçün də sürpriz oldu"Futbol
19:44
ABŞ İraqın neft nazirinin müavininə sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
19:33
Hicran Nəsirova: Yaradıcılığıma göstərilən bu etimada görə ölkə başçısına minnətdaramMədəniyyət siyasəti
19:27
Rəşad Nəbiyev və Anaklaudiya Rossbax WUF13-ə hazırlığı müzakirə ediblərİnfrastruktur
19:21
Foto
Rumen Radev Bolqarıstan hökumətini formalaşdırmaq üçün mandat alıbDigər ölkələr
19:13