    Rusiya mayın 8-dən 10-dək atəşkəs elan edib

    Region
    • 07 may, 2026
    • 19:57
    Rusiya mayın 8-dən 10-dək atəşkəs elan edib

    Rusiya tərəfi 9 May - Qələbə Günü ilə əlaqədar 8 may saat 00:00-dan mayın 10-dək Ukrayna ilə müharibədə atəşkəs elan edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

    "Rusiya Federasiyasının Prezidenti, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Vladimir Putinin qərarına uyğun olaraq, sovet xalqının Böyük Vətən müharibəsindəki Qələbəsinin 81-ci ildönümünün qeyd olunduğu günlərdə 8 may saat 00:00-dan mayın 10-dək Rusiya tərəfi atəşkəs elan edir", - məlumatda qeyd olunub.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Atəşkəs Vladimir Putin
    Россия объявляет перемирие с ночи 8 мая до 10 мая

