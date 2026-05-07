Игрок "Реала" Вальверде оказался в больнице после драки с Тчуамени

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде попал в больницу после драки с одноклубником Орельеном Тчуамени.

Как передает Report со ссылкой на онлайн-издание Marca, стычку между футболистами пришлось останавливать другим игрокам команды Альваро Арбелоа.

Отмечается, что в раздевалке "сливочных" этот эпизод оценили как крайне серьезный.

Позднее в связи с данным инцидентов руководство клуба созвало экстренное совещание. По информации источников, Вальверде и Тчуамени уже получили дисциплинарные взыскания от "Реала".

Напомним, ранее сообщалось о конфликте между защитниками "Реала" Антонио Рюдигером и Альваро Каррерасом. Также появилась информация, что минимум шесть игроков "сливочных" перестали общаться с главным тренером Альваро Арбелоа, а некоторые не разговаривают даже друг с другом.

После 34 туров испанского чемпионата турнирную таблицу возглавляет "Барселона" с 88 очками, а "Реал" располагается на второй строчке с 77 очками.