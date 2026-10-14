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    У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 02:45
    У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 121 км к югу от города Кокопо с населением около 26,2 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

    Землетрясение Папуа-Новая Гвинея
    Papua-Yeni Qvineya sahillərində 5,7 maqnitudada zəlzələ olub
    5.7-magnitude earthquake strikes off Papua New Guinea
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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