У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны
- 14 октября, 2026
- 02:45
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Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 121 км к югу от города Кокопо с населением около 26,2 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Papua-Yeni Qvineya sahillərində 5,7 maqnitudada zəlzələ olub
5.7-magnitude earthquake strikes off Papua New Guinea
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