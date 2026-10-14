У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 121 км к югу от города Кокопо с населением около 26,2 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.