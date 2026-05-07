США ввели санкции против конгломерата, контролирующего около 40% экономики Кубы
- 07 мая, 2026
- 20:38
Вашингтонская администрация ввела санкции в отношении ряда лиц и компаний на Кубе за предполагаемую причастность к репрессиям в островном государстве и угрозы нацбезопасности США.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте американского Госдепартамента.
Согласно инофрмации, под санкции попал конгломерат Grupo de Administracion Empresarial S.A. (GAESA), контролирующий около 40% экономики Кубы. Также в санкционный список включена Ания Ластрес Морера, которая является или являлась руководителем, должностным лицом или членом совета директоров GAESA.
Кроме того, санкции введены против компании MOA Nickel SA (MNSA), действующей в металлургическом и горнодобывающем секторе.
Отмечается, что дальнейшие санкционные решения могут последовать в ближайшие дни и недели.