США ввели санкции против конгломерата, контролирующего около 40% экономики Кубы

Вашингтонская администрация ввела санкции в отношении ряда лиц и компаний на Кубе за предполагаемую причастность к репрессиям в островном государстве и угрозы нацбезопасности США.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте американского Госдепартамента.

Согласно инофрмации, под санкции попал конгломерат Grupo de Administracion Empresarial S.A. (GAESA), контролирующий около 40% экономики Кубы. Также в санкционный список включена Ания Ластрес Морера, которая является или являлась руководителем, должностным лицом или членом совета директоров GAESA.

Кроме того, санкции введены против компании MOA Nickel SA (MNSA), действующей в металлургическом и горнодобывающем секторе.

Отмечается, что дальнейшие санкционные решения могут последовать в ближайшие дни и недели.