İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    ABŞ Kuba iqtisadiyyatının təxminən 40 %-nə nəzarət edən konqlomerata sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    • 07 may, 2026
    • 20:57
    ABŞ Kuba iqtisadiyyatının təxminən 40 %-nə nəzarət edən konqlomerata sanksiyalar tətbiq edib

    Vaşinqton administrasiyası Kubadakı repressiyalarda ehtimal olunan iştiraklarına və ABŞ-nin milli təhlükəsizliyinə təhdidlərinə görə həmin ölkədəki bir sıra şəxslərə və şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Dövlət Departamenti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Kuba iqtisadiyyatının təxminən 40 %-nə nəzarət edən "Grupo de Administracion Empresarial S.A." (GAESA) konqlomeratı sanksiyalara məruz qalıb. Həmçinin, GAESA-nın rəhbəri, vəzifəli şəxsi və ya direktorlar şurasının üzvü olan və ya vaxtilə bu vəzifələri tutmuş Aniya Lastres Morera sanksiyalar siyahısına daxil edilib.

    Bundan əlavə, metallurgiya və mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən "MOA Nickel SA" (MNSA) şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edilib.

    Qeyd edilir ki, yaxın günlərdə və həftələrdə növbəti sanksiya qərarları qəbul edilə bilər.

    ABŞ Kuba Sanksiya
    США ввели санкции против конгломерата, контролирующего около 40% экономики Кубы

    Son xəbərlər

    21:56

    Ərdoğan: Fələstində iki dövlətli həllin tərəfdarıyıq

    Region
    21:32

    Zelenski Rusiyanın atəşkəs təklifini "qəribə" adlandırıb

    Digər ölkələr
    21:19

    İsrailin hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 2 700-ü ötüb

    Digər ölkələr
    21:14
    Foto

    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    21:04

    Azərbaycanla Ukrayna arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Xarici siyasət
    21:00

    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XIX turun oyunları keçirilib

    Komanda
    20:57

    ABŞ Kuba iqtisadiyyatının təxminən 40 %-nə nəzarət edən konqlomerata sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:45

    Kris Rayt: Venesuelada seçkilər Trampın prezidentlik müddəti başa çatmadan keçiriləcək

    Digər ölkələr
    20:35
    Foto

    Xalq yazıçısı Elçinin xatirəsinə həsr olunmuş "Şekspir" tamaşası nümayiş olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti