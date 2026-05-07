Гамильтон и Бочоришвили обсудили развитие сотрудничества между НАТО и Грузией

Спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевин Гамильтон и вице-премьер - министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в ходе встречи в Тбилиси обсудили развитие сотрудничества.

Как передает Report, об этом Бочоришвили сообщила в своем аккаунте в соцсети Х.

"Рада принять специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевина Гамильтона в Тбилиси. Мы провели конструктивное обсуждение сотрудничества, региональной безопасности и отметили важность продолжения партнерства между Грузией и НАТО", - написала она.