Гамильтон и Бочоришвили обсудили развитие сотрудничества между НАТО и Грузией
07 мая, 2026
- 20:16
Спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевин Гамильтон и вице-премьер - министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в ходе встречи в Тбилиси обсудили развитие сотрудничества.
Как передает Report, об этом Бочоришвили сообщила в своем аккаунте в соцсети Х.
"Рада принять специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевина Гамильтона в Тбилиси. Мы провели конструктивное обсуждение сотрудничества, региональной безопасности и отметили важность продолжения партнерства между Грузией и НАТО", - написала она.
