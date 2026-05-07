    В регионе
    • 07 мая, 2026
    • 20:04
    Багаи: Тегеран пока рассматривает предложение США

    Предложение США, переданное Ирану пакистанским посредником, находится на стадии рассмотрения.

    Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По его словам, Иран рассматривает сообщения и пока американской стороне не было дано никакого ответа.

    Ранее журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман сообщил в соцсети Х, что договоренность между Тегераном и Ващингтоном будет подразумевать два временных периода. Первый этап - это смягчение морской блокады иранских портов и, возможно, некоторое ослабление санкций. Второй этап сроком на 30 дней будет отведен на урегулирование ядерного вопроса.

