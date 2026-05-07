Багаи: Тегеран пока рассматривает предложение США
В регионе
- 07 мая, 2026
- 20:04
Предложение США, переданное Ирану пакистанским посредником, находится на стадии рассмотрения.
Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
По его словам, Иран рассматривает сообщения и пока американской стороне не было дано никакого ответа.
Ранее журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман сообщил в соцсети Х, что договоренность между Тегераном и Ващингтоном будет подразумевать два временных периода. Первый этап - это смягчение морской блокады иранских портов и, возможно, некоторое ослабление санкций. Второй этап сроком на 30 дней будет отведен на урегулирование ядерного вопроса.
Последние новости
20:27
Крис Райт: Выборы в Венесуэле состоятся до конца президентского срока ТрампаДругие страны
20:16
Фото
Гамильтон и Бочоришвили обсудили развитие сотрудничества между НАТО и ГрузиейВ регионе
20:04
Багаи: Тегеран пока рассматривает предложение СШАВ регионе
19:56
Россия объявляет перемирие с ночи 8 мая до 10 маяВ регионе
19:40
Игрок "Реала" Вальверде оказался в больнице после драки с ТчуамениФутбол
19:29
Фото
Движение неприсоединения и ПА Средиземноморья расширяют сотрудничествоВнешняя политика
19:16
США ввели санкции против замминистра нефти и 4 компаний ИракаДругие страны
19:12
Фото
Черногория расценивает мир между Баку и Ереваном как политическую победу обеих странВнешняя политика
19:05
Фото