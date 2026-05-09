Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджанская нефть подорожала более чем на 4%

    Энергетика
    • 09 мая, 2026
    • 10:40
    Азербайджанская нефть подорожала более чем на 4%

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 4,43 доллара или 4,19%, до 109,98 доллара.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов, цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent составила 104,72 доллара.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на 4,52 доллара или 4,41%, до 107,01 доллара.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 65 долларов США.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Нефть марки Azeri Light Цена на нефть Блок месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ)
    Azərbaycan nefti 4 %-dən çox bahalaşıb
    Azerbaijani oil price in global market rises by over 4%

    Последние новости

    11:33
    Фото

    В Киеве отметили 103-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

    В регионе
    11:33

    Григорян: На последней встрече комиссий по делимитации согласованы три проекта документов

    В регионе
    11:07

    Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции примерно на 10%

    Бизнес
    10:47

    Министр обороны Южной Кореи посетит США для проведения переговоров с Хегсетом

    Другие страны
    10:42
    Фото

    Азербайджан отправил в Армению очередную партию дизельного топлива и удобрений - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    10:40

    Азербайджанская нефть подорожала более чем на 4%

    Энергетика
    10:36
    Фото

    В Стамбуле завершилась выставка оборонной промышленности SAHA 2026 - ФОТОСЕССИЯ

    Внешняя политика
    10:29

    В Азербайджане за 4 месяца инвалидность назначена почти 16 тыс. человек

    Социальная защита
    10:24

    ГДП усиливает меры безопасности на дорогах в праздничные дни

    Внутренняя политика
    Лента новостей