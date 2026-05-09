Азербайджанская нефть подорожала более чем на 4%
- 09 мая, 2026
- 10:40
Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 4,43 доллара или 4,19%, до 109,98 доллара.
Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.
По итогам торгов, цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent составила 104,72 доллара.
Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на 4,52 доллара или 4,41%, до 107,01 доллара.
В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 65 долларов США.
Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).
В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.