Азербайджанская нефть подорожала более чем на 4%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 4,43 доллара или 4,19%, до 109,98 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов, цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent составила 104,72 доллара.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на 4,52 доллара или 4,41%, до 107,01 доллара.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.