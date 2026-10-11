Возрастной участник Ханкендинского ультрамарафона намерен в 2027 году улучшить результат

В следующем году постараюсь улучшить свой результат на Международном Ханкендинском ультрамарафоне.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил 67-летний участник III Международного Ханкендинского ультрамарафона Логман Мамедов.

Л. Мамедов является одним из самых возрастных участников соревнований. По его словам, он счастлив, что смог принять участие в ультрамарафоне.

"Я член марафонского клуба "Зафар". Серьезно готовился к соревнованиям. Признаюсь, очень волновался, поскольку сомневался, смогу ли преодолеть дистанцию", - рассказал он.

Л. Мамедов признался, что временами испытывал сильную усталость, однако не падал духом.

"Из-за больших расстояний между пунктами иногда очень уставал. Очень рад, что сумел завершить ультрамарафон. Несмотря на возраст, в следующем году постараюсь улучшить свой результат. Верю, что смогу добиться успеха", - подчеркнул спортсмен.