Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Нахчыване скончалась заслуженный журналист Махаббат Мирзаева

    Медиа
    • 11 октября, 2026
    • 15:49
    В Нахчыване скончалась заслуженный журналист Махаббат Мирзаева

    Скончалась заслуженный журналист Нахчыванской Автономной Республики, исполнительный секретарь газеты "Шарг гапысы" Махаббат Мирзаева.

    Как сообщает местное бюро Report, М. Мирзаева на протяжении многих лет работала в газете "Шарг гапысы".

    За плодотворную деятельность она была награждена медалью "Терегги" и удостоена почетного звания "Заслуженный журналист Нахчыванской Автономной Республики".

    Махаббат Мирзаева Нахчыванская Автономная Республика
    Naxçıvanın Əməkdar jurnalisti vəfat edib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:48

    В эстонской Нарве жители возмущены резким ростом цен на отопление

    Другие страны
    05:13

    Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракет

    Другие страны
    04:56

    Axios раскрыл причину переноса визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Другие страны
    04:21

    В Ормузском проливе подорвался на мине танкер с 750 тыс. баррелей нефти

    В регионе
    03:49

    Дональд Трамп: Новый пресс-секретарь Белого дома проведет первый брифинг 13 октября

    Другие страны
    03:13

    Канада намерена увеличить поставки нефти и дизельного топлива в США

    Другие страны
    02:57

    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    02:22

    На границе Египта и Судана нанесен авиаудар по золотому руднику, погибли десятки шахтеров

    Другие страны
    01:45

    Shafaq News: Премьер-министр Ирака посетит Саудовскую Аравию 14 октября

    Другие страны
    Лента новостей