İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Naxçıvanın Əməkdar jurnalisti vəfat edib

    Media
    • 11 oktyabr, 2026
    • 15:46
    Naxçıvanın Əməkdar jurnalisti vəfat edib

    Naxçıvanın Əməkdar jurnalisti, "Şərq qapısı" qəzetinin məsul katibi Məhəbbət Mirzəyeva vəfat edib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, M.Mirzəyeva uzun illər "Şərq qapısı" qəzetində çalışıb.

    O, səmərəli fəaliyyətinə görə "Tərəqqi" medalı ilə təltif olunub, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar jurnalisti fəxri adına layiq görülüb.

    Əməkdar jurnalist Vəfat Naxçıvan Muxtar Respublikası
    В Нахчыване скончалась заслуженный журналист Махаббат Мирзаева
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:16

    Şimali Koreya iki ballistik raket buraxıb

    Digər ölkələr
    04:57

    "Axios" Uitkoff və Kuşnerin Rusiyaya səfərinin təxirə salınmasının səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    04:16

    Hörmüz boğazında 750 min barel neft daşıyan tanker minaya düşüb

    Region
    03:50

    Tramp: Ağ Evin yeni mətbuat katibi ilk brifinqini oktyabrın 13-də keçirəcək

    Digər ölkələr
    03:15

    Kanada ABŞ-yə neft və dizel yanacağının ixracını artırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    02:58

    İndoneziyada 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    02:17

    Misir-Sudan sərhədində qızıl mədəninə hava zərbəsi endirilib, onlarla mədənçi ölüb

    Digər ölkələr
    01:46

    İraqın baş naziri oktyabrın 14-də Səudiyyə Ərəbistanına səfər edəcək

    Digər ölkələr
    01:12

    Səudiyyə Ərəbistanı və İran XİN başçıları regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti