Пакистанские военные ликвидировали 12 боевиков на границе с Афганистаном

Силы безопасности Пакистана ликвидировали 12 боевиков, пытавшихся проникнуть на территорию страны из Афганистана. В ходе перестрелки погиб один пакистанский военнослужащий.

Как передает Report, об этом сообщило управление по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана.

По данным ведомства, 10 октября военные обнаружили группу боевиков "Фитна аль-Хаваридж" (ранее известной как "Техрик-и-Талибан Пакистан", или "Движение талибов Пакистана") в районе Куррам провинции Хайбер-Пахтунхва, недалеко от афганской границы.

Пакистанские силы безопасности пресекли попытку незаконного пересечения границы. В результате вооруженного столкновения, по утверждению военных, все 12 боевиков были ликвидированы.

В ходе операции также погиб один военнослужащий пакистанской армии.