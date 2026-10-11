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    Пакистанские военные ликвидировали 12 боевиков на границе с Афганистаном

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 15:17
    Пакистанские военные ликвидировали 12 боевиков на границе с Афганистаном

    Силы безопасности Пакистана ликвидировали 12 боевиков, пытавшихся проникнуть на территорию страны из Афганистана. В ходе перестрелки погиб один пакистанский военнослужащий.

    Как передает Report, об этом сообщило управление по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана.

    По данным ведомства, 10 октября военные обнаружили группу боевиков "Фитна аль-Хаваридж" (ранее известной как "Техрик-и-Талибан Пакистан", или "Движение талибов Пакистана") в районе Куррам провинции Хайбер-Пахтунхва, недалеко от афганской границы.

    Пакистанские силы безопасности пресекли попытку незаконного пересечения границы. В результате вооруженного столкновения, по утверждению военных, все 12 боевиков были ликвидированы.

    В ходе операции также погиб один военнослужащий пакистанской армии.

    Группировка Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП) Пакистан
    Pakistan hərbçiləri Əfqanıstanla sərhəddə 12 silahlını zərərsizləşdirib
    Pakistan says 12 militants killed while attempting to cross from Afghanistan
    MiniBoss
    MiniBoss

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