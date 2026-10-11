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    Pakistan hərbçiləri Əfqanıstanla sərhəddə 12 silahlını zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2026
    • 16:48
    Pakistan hərbçiləri Əfqanıstanla sərhəddə 12 silahlını zərərsizləşdirib

    Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri Əfqanıstandan ölkə ərazisinə daxil olmağa cəhd edən 12 silahlını zərərsizləşdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Silahlı Qüvvələrinin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi məlumat yayıb.

    Qurumun məlumatına görə, oktyabrın 10-da hərbçilər Xayber-Paxtunxva əyalətinin, Əfqanıstanla sərhədə yaxın Kurram rayonunda "Fitnə əl-Xəvaric" (əvvəllər "Təhrik-i-Taliban Pakistan" və ya "Pakistan Taliban Hərəkatı" kimi tanınır) silahlı qruplaşmasının üzvlərini aşkar ediblər.

    Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri sərhədin qanunsuz keçilməsi cəhdinin qarşısını alıb. Hərbçilərin iddiasına görə, silahlı toqquşma nəticəsində 12 silahlının hamısı zərərsizləşdirilib.

    Əməliyyat zamanı Pakistan ordusunun bir hərbçisi də həlak olub.

    Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) qruplaşması Pakistan Silahlı Qüvvələri Əfqanıstan
    Пакистанские военные ликвидировали 12 боевиков на границе с Афганистаном
    Pakistan says 12 militants killed while attempting to cross from Afghanistan
    MiniBoss
    MiniBoss

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