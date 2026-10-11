Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Джибути достигло 139 - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате крушения судна с мигрантами у берегов Джибути достигло 139 человек, среди них 15 детей.

Как передает Report со ссылкой на Africa News, в результате происшествия удалось спасти 82 человека, еще 84 числятся пропавшими без вести.

По данным портала, все находившиеся на борту судна были гражданами Эфиопии.

16:05

В Красном море у берегов Джибути затонуло судно с мигрантами, в результате чего погибли 109 человек, еще 116 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщила Международная организация по миграции (МОМ), входящая в систему ООН.

По данным организации, на борту находились 305 граждан Эфиопии, направлявшихся из Джибути в Йемен.

"Погибли 109 человек, в том числе 15 детей. Еще 116 числятся пропавшими без вести. Выжили около 80 человек", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла в ночь на 9 октября к северу от города Обок. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Маршрут через Баб-эль-Мандебский пролив из стран Африканского Рога в Йемен и далее в Саудовскую Аравию является одним из основных путей нелегальной миграции из Восточной Африки.