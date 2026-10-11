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    Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Джибути достигло 139 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 21:57
    Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Джибути достигло 139 - ОБНОВЛЕНО

    Число погибших в результате крушения судна с мигрантами у берегов Джибути достигло 139 человек, среди них 15 детей.

    Как передает Report со ссылкой на Africa News, в результате происшествия удалось спасти 82 человека, еще 84 числятся пропавшими без вести.

    По данным портала, все находившиеся на борту судна были гражданами Эфиопии.

    В Красном море у берегов Джибути затонуло судно с мигрантами, в результате чего погибли 109 человек, еще 116 числятся пропавшими без вести.

    Как передает Report, об этом сообщила Международная организация по миграции (МОМ), входящая в систему ООН.

    По данным организации, на борту находились 305 граждан Эфиопии, направлявшихся из Джибути в Йемен.

    "Погибли 109 человек, в том числе 15 детей. Еще 116 числятся пропавшими без вести. Выжили около 80 человек", - говорится в сообщении.

    Трагедия произошла в ночь на 9 октября к северу от города Обок. Поисково-спасательные работы продолжаются.

    Маршрут через Баб-эль-Мандебский пролив из стран Африканского Рога в Йемен и далее в Саудовскую Аравию является одним из основных путей нелегальной миграции из Восточной Африки.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Крушение судна
    BMT: Cibuti sahillərində gəmi qəzasında 100-dən çox miqrant ölüb
    109 migrants killed, 116 missing after boat sinks off Djibouti
    MiniBoss
    MiniBoss

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