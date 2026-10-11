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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Азербайджанские гимнасты завоевали четыре медали на турнире в Чехии

    Индивидуальные
    • 11 октября, 2026
    • 15:20
    Азербайджанские гимнасты завоевали четыре медали на турнире в Чехии

    Азербайджанские спортсмены успешно выступили на международном турнире по прыжкам на батуте, который проходил 9–11 октября в Чехии.

    Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, Ниджат Мирзаев и Аян Шабанова, выступавшие в смешанных синхронных прыжках среди взрослых, набрали 44,860 балла и завоевали серебряные медали.

    В синхронных прыжках в возрастной категории 13–14 лет Омар Гасымлы и Мухаммед Гасанлы заняли первое место с результатом 45,210 балла.

    В индивидуальных соревнованиях среди молодежи Аммар Бахшалиев завоевал золотую медаль, набрав 55,830 балла. Самира Гусейнова также стала победительницей с результатом 50,470 балла.

    Таким образом, азербайджанские гимнасты завершили турнир с тремя золотыми и одной серебряной медалью.

    Азербайджанские гимнасты завоевали четыре медали на турнире в Чехии
    Азербайджанские гимнасты завоевали четыре медали на турнире в Чехии
    Азербайджанские гимнасты Чехия
    Фото
    Azərbaycan gimnastları beynəlxalq turnirdə qızıl və gümüş medallar qazanıblar
    Фото
    Azerbaijani gymnasts win four medals at trampoline tournament in Czechia
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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