Азербайджанские гимнасты завоевали четыре медали на турнире в Чехии

Азербайджанские спортсмены успешно выступили на международном турнире по прыжкам на батуте, который проходил 9–11 октября в Чехии.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, Ниджат Мирзаев и Аян Шабанова, выступавшие в смешанных синхронных прыжках среди взрослых, набрали 44,860 балла и завоевали серебряные медали.

В синхронных прыжках в возрастной категории 13–14 лет Омар Гасымлы и Мухаммед Гасанлы заняли первое место с результатом 45,210 балла.

В индивидуальных соревнованиях среди молодежи Аммар Бахшалиев завоевал золотую медаль, набрав 55,830 балла. Самира Гусейнова также стала победительницей с результатом 50,470 балла.

Таким образом, азербайджанские гимнасты завершили турнир с тремя золотыми и одной серебряной медалью.