Еще один азербайджанский боксер стал чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНО-2

Еще один представитель Азербайджана завоевал золотую медаль чемпионата Европы по боксу среди спортсменов до 17 лет, прошедшего в Будве (Черногория).

Как сообщает Report, на этот раз на высшую ступень пьедестала поднялся Магомедали Истамов (57 кг).

В финале он победил Джона Элама (Англия) со счетом 4:1 (29:28, 30:27, 28:29, 29:28, 29:28).

Таким образом, сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы U-17 с восемью медалями - двумя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми.

Ранее золотую медаль завоевала Джамиля Мурадлы (57 кг). Серебряными призерами стали Хасрат Мамедов (46 кг), Исмаил Насирзаде (52 кг) и Сема Аббасова (66 кг).

Бронзовые награды выиграли Гардаш Рагимов (54 кг), Гидаят Мамедов (70 кг) и Хумар Джафарли (свыше 80 кг).

Отметим, что в чемпионате приняли участие 473 спортсмена из 40 стран - 314 юношей и 159 девушек.

17:18

Сборная Азербайджана по боксу завоевала еще одну медаль на чемпионате Европы среди спортсменов до 17 лет, проходящем в черногорском городе Будва. На пьедестал почета поднялась Сема Аббасова (66 кг).

Как сообщает Report, в финале С. Аббасова уступила Аде Эйбе (Турция) и стала серебряным призером соревнований.

Таким образом, количество медалей сборной Азербайджана достигло пяти. Ранее Джамиля Мурадлы (57 кг) завоевала золото, а Гардаш Рагимов (54 кг), Гидаят Мамедов (70 кг) и Хумар Джафарли (свыше 80 кг) стали бронзовыми призерами.

Отметим, что сегодня еще три представителя Азербайджана проведут финальные поединки.

16:31

Азербайджанская спортсменка Джамиля Мурадлы завоевала золотую медаль чемпионата Европы по боксу среди спортсменов до 17 лет, проходящего в Будве.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, в финале весовой категории до 57 кг представительница национальной команды победила Алию Ибрахими из Германии.

Выиграв все три раунда, Дж. Мурадлы одержала победу со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) и завоевала титул чемпионки Европы.

Таким образом, количество медалей сборной Азербайджана на турнире достигло четырех. Ранее бронзовые награды завоевали Гардаш Рагимов (54 кг), Гидаят Мамедов (70 кг) и Хумар Джафарли (свыше 80 кг).

Отметим, что сегодня еще четыре азербайджанских боксера проведут финальные поединки.