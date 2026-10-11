Еще один азербайджанский боксер стал чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНО-2
- 11 октября, 2026
- 20:34
Будьте в курсе главных новостей!
Еще один представитель Азербайджана завоевал золотую медаль чемпионата Европы по боксу среди спортсменов до 17 лет, прошедшего в Будве (Черногория).
Как сообщает Report, на этот раз на высшую ступень пьедестала поднялся Магомедали Истамов (57 кг).
В финале он победил Джона Элама (Англия) со счетом 4:1 (29:28, 30:27, 28:29, 29:28, 29:28).
Таким образом, сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы U-17 с восемью медалями - двумя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми.
Ранее золотую медаль завоевала Джамиля Мурадлы (57 кг). Серебряными призерами стали Хасрат Мамедов (46 кг), Исмаил Насирзаде (52 кг) и Сема Аббасова (66 кг).
Бронзовые награды выиграли Гардаш Рагимов (54 кг), Гидаят Мамедов (70 кг) и Хумар Джафарли (свыше 80 кг).
Отметим, что в чемпионате приняли участие 473 спортсмена из 40 стран - 314 юношей и 159 девушек.
Сборная Азербайджана по боксу завоевала еще одну медаль на чемпионате Европы среди спортсменов до 17 лет, проходящем в черногорском городе Будва. На пьедестал почета поднялась Сема Аббасова (66 кг).
Как сообщает Report, в финале С. Аббасова уступила Аде Эйбе (Турция) и стала серебряным призером соревнований.
Таким образом, количество медалей сборной Азербайджана достигло пяти. Ранее Джамиля Мурадлы (57 кг) завоевала золото, а Гардаш Рагимов (54 кг), Гидаят Мамедов (70 кг) и Хумар Джафарли (свыше 80 кг) стали бронзовыми призерами.
Отметим, что сегодня еще три представителя Азербайджана проведут финальные поединки.
Азербайджанская спортсменка Джамиля Мурадлы завоевала золотую медаль чемпионата Европы по боксу среди спортсменов до 17 лет, проходящего в Будве.
Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, в финале весовой категории до 57 кг представительница национальной команды победила Алию Ибрахими из Германии.
Выиграв все три раунда, Дж. Мурадлы одержала победу со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) и завоевала титул чемпионки Европы.
Таким образом, количество медалей сборной Азербайджана на турнире достигло четырех. Ранее бронзовые награды завоевали Гардаш Рагимов (54 кг), Гидаят Мамедов (70 кг) и Хумар Джафарли (свыше 80 кг).
Отметим, что сегодня еще четыре азербайджанских боксера проведут финальные поединки.