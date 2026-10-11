Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны

    Армия
    • 11 октября, 2026
    • 15:32
    В Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны

    В Азербайджане прошли памятные мероприятия, посвященные шехидам Зауру Джафарову, Ильгару Гусейнли и Гусейну Тагиеву, отдавшим жизни за Родину.

    Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, мероприятия состоялись в Армейском идеологическом и культурном центре имени Ази Асланова, а также на Военном мемориальном кладбище. В них приняли участие сотрудники Министерства обороны, представители общественности, члены семей шехидов, их близкие и боевые товарищи.

    В начале мероприятий память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за Родину, почтили минутой молчания. Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

    Выступившие на церемониях рассказали о героизме и мужестве, проявленных шехидами в боях, а также об их жизненном пути.

    Члены семей и близкие шехидов выразили благодарность президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и руководству Министерства обороны за оказываемые внимание и заботу, а также за сохранение памяти о шехидах.

    В Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны
    В Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны
    В Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны
    В Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны
    В Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны
    В Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны
    В Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны
    В Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны
    В Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны
    В Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны
    В Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны
    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    Фото
    Şəhidlərin xatirəsi anılıb
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    05:48

    В эстонской Нарве жители возмущены резким ростом цен на отопление

    Другие страны
    05:13

    Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракет

    Другие страны
    04:56

    Axios раскрыл причину переноса визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Другие страны
    04:21

    В Ормузском проливе подорвался на мине танкер с 750 тыс. баррелей нефти

    В регионе
    03:49

    Дональд Трамп: Новый пресс-секретарь Белого дома проведет первый брифинг 13 октября

    Другие страны
    03:13

    Канада намерена увеличить поставки нефти и дизельного топлива в США

    Другие страны
    02:57

    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    02:22

    На границе Египта и Судана нанесен авиаудар по золотому руднику, погибли десятки шахтеров

    Другие страны
    01:45

    Shafaq News: Премьер-министр Ирака посетит Саудовскую Аравию 14 октября

    Другие страны
    Лента новостей