Папа Римский призвал обеспечить безопасность экспорта зерна через Черное море
Другие страны
- 11 октября, 2026
- 16:46
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Папа Римский Лев XIV заявил, что последствия российско-украинского конфликта затрагивают не только его участников, но и беднейшие страны мира, зависящие от импорта зерна.
Как передает Report, об этом понтифик заявил после традиционной воскресной молитвы.
"Российско-украинский конфликт продолжает причинять страдания, которые выходят далеко за пределы Украины, особенно в беднейших странах, где многие зависят от импорта зерновых", - отметил он.
Понтифик призвал стороны конфликта гарантировать безопасность перевозок зерна через Черное море.
"Хлеб насущный миллионов людей не может становиться заложником войны", - подчеркнул Лев XIV.
Roma Papası Qara dəniz vasitəsilə taxıl ixracının təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb
Pope Leo XIV warns Russia-Ukraine conflict is hurting poorest countries
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