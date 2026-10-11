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    Папа Римский призвал обеспечить безопасность экспорта зерна через Черное море

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 16:46
    Папа Римский призвал обеспечить безопасность экспорта зерна через Черное море

    Папа Римский Лев XIV заявил, что последствия российско-украинского конфликта затрагивают не только его участников, но и беднейшие страны мира, зависящие от импорта зерна.

    Как передает Report, об этом понтифик заявил после традиционной воскресной молитвы.

    "Российско-украинский конфликт продолжает причинять страдания, которые выходят далеко за пределы Украины, особенно в беднейших странах, где многие зависят от импорта зерновых", - отметил он.

    Понтифик призвал стороны конфликта гарантировать безопасность перевозок зерна через Черное море.

    "Хлеб насущный миллионов людей не может становиться заложником войны", - подчеркнул Лев XIV.

    Российско-украинский конфликт Папа Римский Лев XIV
    Roma Papası Qara dəniz vasitəsilə taxıl ixracının təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb
    Pope Leo XIV warns Russia-Ukraine conflict is hurting poorest countries
    44 - Tezliklə
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