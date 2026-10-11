Папа Римский призвал обеспечить безопасность экспорта зерна через Черное море

Папа Римский Лев XIV заявил, что последствия российско-украинского конфликта затрагивают не только его участников, но и беднейшие страны мира, зависящие от импорта зерна.

Как передает Report, об этом понтифик заявил после традиционной воскресной молитвы.

"Российско-украинский конфликт продолжает причинять страдания, которые выходят далеко за пределы Украины, особенно в беднейших странах, где многие зависят от импорта зерновых", - отметил он.

Понтифик призвал стороны конфликта гарантировать безопасность перевозок зерна через Черное море.

"Хлеб насущный миллионов людей не может становиться заложником войны", - подчеркнул Лев XIV.