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    Roma Papası Qara dəniz vasitəsilə taxıl ixracının təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2026
    • 17:51
    Roma Papası Qara dəniz vasitəsilə taxıl ixracının təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb

    Roma Papası XIV Leo bildirib ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nəticələri təkcə onun iştirakçılarına deyil, həm də dünyanın taxıl idxalından asılı olan ən yoxsul ölkələrinə də təsir edir.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə ənənəvi bazar günü duasından sonra danışıb.

    "Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Ukrayna hüdudlarından çox kənara çıxan, xüsusən bir çoxlarının taxıl idxalından asılı olduğu ən yoxsul ölkələrdə əzablara səbəb olmaqda davam edir", - XIV Leo deyib.

    Roma Papası münaqişə tərəflərini Qara dəniz vasitəsilə taxıl daşınmasının təhlükəsizliyinə zəmanət verməyə çağırıb.

    "Milyonlarla insanın gündəlik çörəyi müharibənin girovuna çevrilə bilməz", - XIV Leo vurğulayıb.

    Roma Papası XIV Leo Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Taxıl ixracatı İqtisadi böhran
    Папа Римский призвал обеспечить безопасность экспорта зерна через Черное море
    Pope Leo XIV warns Russia-Ukraine conflict is hurting poorest countries
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