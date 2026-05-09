    Азербайджан отправит в Армению очередную партию нефтепродуктов

    Энергетика
    • 09 мая, 2026
    • 09:37
    Сегодня из Азербайджана в Армению будет отправлено 8 вагонов дизельного топлива общим объемом 479 тонн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

    До настоящего времени из Азербайджана в Армению было экспортировано более 8500 тонн дизтоплива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2955 тонн бензина АИ-95.

    Кроме того, через территорию Азербайджана в Армению будет осуществлена очередная транзитная поставка из России - со станции Баладжары в направлении Бёюк Кясик будут отправлены 6 вагонов удобрений общим весом 402 тонны.

    Ранее транзитом через Азербайджан из России в Армению было отправлено более 27 тысяч тонн зерна, 4000 тонны удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречки.

    Экспорт Азербайджана в Армению Экспорт нефтепродуктов Ж/д станция Баладжары Азербайджанские железные дороги (АЖД)
