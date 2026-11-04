Рост биржевой стоимости золота превысил 3%

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2026 года на бирже Comex продемонстрировала рост на 3%.

Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

Цена на драгметалл составила $4 062,2 за тройскую унцию (+3,09%), затем немного снизилась до $4 049,5 за тройскую унцию.

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2026 года также продемонстрировала рост - на 4,33%, до $51,905 за тройскую унцию.