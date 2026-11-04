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    Рост биржевой стоимости золота превысил 3%

    Финансы
    • 04 ноября, 2026
    • 17:48
    Рост биржевой стоимости золота превысил 3%

    Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2026 года на бирже Comex продемонстрировала рост на 3%.

    Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

    Цена на драгметалл составила $4 062,2 за тройскую унцию (+3,09%), затем немного снизилась до $4 049,5 за тройскую унцию.

    Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2026 года также продемонстрировала рост - на 4,33%, до $51,905 за тройскую унцию.

    Цена на золото Биржа Comex Цена на серебро
    MiniBoss
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