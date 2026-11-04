В Испании арестованы трое при попытке продать противотанковый гранатомет

Сотрудники национальной полиции арестовали в испанской провинции Севилья трех человек по подозрению в хранении и незаконном обороте боевого оружия.

Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

В ходе операции следователи изъяли автомат АК-47 и противотанковый гранатомет М80, предположительно предназначенные для преступных организаций, связанных с наркоторговлей.

Особое значение имеет изъятие ракетной установки - оружия военного образца, находившегося в рабочем состоянии и представляющего значительную угрозу общественной безопасности.

"Расследование началось в июне прошлого года, когда сотрудники полиции узнали о возможной сети, занимающейся продажей боевого оружия. Первоначальное расследование выявило нескольких лиц, проживающих в Дос-Эрманасе, которые, предположительно, выступали в качестве посредников между поставщиками оружия и потенциальными покупателями", - говорится в заявлении Национальной полиции.

Следователи установили, что один из главных подозреваемых отвечал за организацию этих контактов, и что цена штурмовых винтовок на черном рынке могла достигать примерно 6 000 евро за единицу.