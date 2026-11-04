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    В Испании арестованы трое при попытке продать противотанковый гранатомет

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 17:31
    В Испании арестованы трое при попытке продать противотанковый гранатомет

    Сотрудники национальной полиции арестовали в испанской провинции Севилья трех человек по подозрению в хранении и незаконном обороте боевого оружия.

    Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

    В ходе операции следователи изъяли автомат АК-47 и противотанковый гранатомет М80, предположительно предназначенные для преступных организаций, связанных с наркоторговлей.

    Особое значение имеет изъятие ракетной установки - оружия военного образца, находившегося в рабочем состоянии и представляющего значительную угрозу общественной безопасности.

    "Расследование началось в июне прошлого года, когда сотрудники полиции узнали о возможной сети, занимающейся продажей боевого оружия. Первоначальное расследование выявило нескольких лиц, проживающих в Дос-Эрманасе, которые, предположительно, выступали в качестве посредников между поставщиками оружия и потенциальными покупателями", - говорится в заявлении Национальной полиции.

    Следователи установили, что один из главных подозреваемых отвечал за организацию этих контактов, и что цена штурмовых винтовок на черном рынке могла достигать примерно 6 000 евро за единицу.

    Продажа оружия Наркоторговля Испания
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