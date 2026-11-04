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    Налоговая нагрузка на ненефтегазовый сектор Азербайджана в 2027г составит 13,5%

    Финансы
    • 04 ноября, 2026
    • 17:31
    Налоговая нагрузка на ненефтегазовый сектор Азербайджана в 2027г составит 13,5%

    Налоговая нагрузка на ненефтегазовый сектор Азербайджана в 2027 году прогнозируется на уровне 13,5% ненефтяного ВВП, при этом фактический показатель, как ожидается, окажется ниже.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения бюджетного пакета на 2027 год.

    По словам министра, в стране действует благоприятный налоговый режим как для частного сектора, так и для экономики в целом. Масштаб налоговых льгот и послаблений, применяемых по различным направлениям, следует оценивать по доле налоговых поступлений в ВВП.

    "Доля налогов, собираемых с ненефтегазового сектора прогнозируется (на 2027г - ред.) на уровне 13,5% ненефтяного ВВП. По итогам исполнения этот показатель будет ниже, поскольку фактический номинальный объем ВВП обычно превышает прогноз. По многим направлениям мы придерживаемся консервативного подхода. Это соотношение практически неизменно сохраняется на протяжении многих лет", - отметил Бабаев.

    Госбюджет Азербайджана на 2027 год Сахиль Бабаев Ненефтегазовый сектор
    Sahil Babayev: "Gələn il qeyri-neft-qaz sektorunda vergi yükü 13,5 % olacaq"
    Azerbaijan predicts favorable 13.5% tax burden for non-oil sector in 2027
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