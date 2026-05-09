    Azərbaycandan Ermənistana bu gün neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunacaq

    Energetika
    • 09 may, 2026
    • 09:23
    Azərbaycandan Ermənistana bu gün neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunacaq

    Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 8 vaqon (479 ton) dizel yanacağı göndəriləcək.

    Bu barədə " Report"a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən (ADY) bildirilib.

    Xatırladaq ki, indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 8500 tondan çox dizel, 979 ton "Aİ-92" benzini və 2955 ton "Aİ-95" benzini ixrac olunub.

    Həmçinin Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək.

    6 vaqondan ibarət, çəkisi 402 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndəriləcək.

    Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 27 min tondan çox taxıl, 4000 ton gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib.

    Азербайджан отправит в Армению очередную партию нефтепродуктов
    Azerbaijan to export new batch of oil products to Armenia on May 9

