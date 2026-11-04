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    НАК предупредил организации об угрозе кибератак на холодильное оборудование

    Инфраструктура
    • 04 ноября, 2026
    • 17:53
    НАК предупредил организации об угрозе кибератак на холодильное оборудование

    В последние недели в ряде европейских стран произошли кибератаки на системы управления холодильным и морозильным оборудованием.

    Как сообщает Report, информацию распространило Национальное агентство кибербезопасности (НАК) Азербайджана.

    Согласно информации, 11 октября 2026 года сотни супермаркетов во Франции пострадали от этих атак, а 2 ноября аналогичные инциденты произошли в Бельгии, Швеции, Ирландии, Нидерландах и Эстонии. Масштаб угрозы не ограничивается торговым сектором. Информация о вмешательстве в работу холодильного оборудования в одном из французских банков крови указывает на то, что подобные атаки представляют риск также для сектора здравоохранения.

    В ходе атак киберпреступники получают доступ к системам управления холодильным и морозильным оборудованием и переводят его в режим разморозки или повышают температуру до 50°C. Инциденты происходят преимущественно ночью, что означает, что вторжение обнаруживается только утром, и в результате хранящиеся продукты становятся непригодными для использования.

    Основными целями атак являются интерфейсы управления, доступные напрямую через интернет.

    В этом контексте речь идет о моделях "Danfoss AK-SM 800" и "AK-SC 355", поддержка которых производителем прекращена, контроллерах "AK-SM 800A", работающих с устаревшим программным обеспечением, а также системах "Copeland XWEB" и "Dixell XWEB".

    Последствия таких вторжений не ограничиваются материальными потерями. Нарушение температурного режима может привести к неисправности оборудования, риску возгорания, а также нарушению необходимых условий хранения лекарственных препаратов и других медицинских изделий.

    НАК призывает организации усилить защиту автоматизированных систем управления, особенно систем охлаждения, от кибератак. В частности, рекомендуется ограничить удаленный доступ, сменить стандартные пароли, регулярно обновлять программное обеспечение, отслеживать подозрительную активность и предусмотреть механизмы оповещения о резких изменениях температуры.

    Национальное агентство кибербезопасности Хакерская атака (Кибератаки)
    MKA soyutma avadanlıqlarına kiberhücum riskləri barədə xəbərdarlıq edib
    National Cybersecurity Agency warns of cyberattacks on refrigeration equipment
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