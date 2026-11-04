НАК предупредил организации об угрозе кибератак на холодильное оборудование

В последние недели в ряде европейских стран произошли кибератаки на системы управления холодильным и морозильным оборудованием.

Как сообщает Report, информацию распространило Национальное агентство кибербезопасности (НАК) Азербайджана.

Согласно информации, 11 октября 2026 года сотни супермаркетов во Франции пострадали от этих атак, а 2 ноября аналогичные инциденты произошли в Бельгии, Швеции, Ирландии, Нидерландах и Эстонии. Масштаб угрозы не ограничивается торговым сектором. Информация о вмешательстве в работу холодильного оборудования в одном из французских банков крови указывает на то, что подобные атаки представляют риск также для сектора здравоохранения.

В ходе атак киберпреступники получают доступ к системам управления холодильным и морозильным оборудованием и переводят его в режим разморозки или повышают температуру до 50°C. Инциденты происходят преимущественно ночью, что означает, что вторжение обнаруживается только утром, и в результате хранящиеся продукты становятся непригодными для использования.

Основными целями атак являются интерфейсы управления, доступные напрямую через интернет.

В этом контексте речь идет о моделях "Danfoss AK-SM 800" и "AK-SC 355", поддержка которых производителем прекращена, контроллерах "AK-SM 800A", работающих с устаревшим программным обеспечением, а также системах "Copeland XWEB" и "Dixell XWEB".

Последствия таких вторжений не ограничиваются материальными потерями. Нарушение температурного режима может привести к неисправности оборудования, риску возгорания, а также нарушению необходимых условий хранения лекарственных препаратов и других медицинских изделий.

НАК призывает организации усилить защиту автоматизированных систем управления, особенно систем охлаждения, от кибератак. В частности, рекомендуется ограничить удаленный доступ, сменить стандартные пароли, регулярно обновлять программное обеспечение, отслеживать подозрительную активность и предусмотреть механизмы оповещения о резких изменениях температуры.