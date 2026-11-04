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    UN Tourism: Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития оздоровительного туризма

    Туризм
    • 04 ноября, 2026
    • 17:52
    UN Tourism: Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития оздоровительного туризма

    Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития оздоровительного туризма.

    Об этом в комментарии Report заявил старший сотрудник по программам Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism) Мишель Жюлиан.

    Он отметил, что страна реализует долгосрочную стратегию развития медицинского и оздоровительного туризма на базе уникальных природных ресурсов.

    "UN Tourism готовы поддержать Азербайджан в этой деятельности. Мы рады находиться здесь, чтобы поделиться знаниями и передовым опытом".

    Жюлиан отметил, что одним из важных преимуществ Азербайджана является то, что наряду с медицинскими услугами он предлагает оздоровительные продукты, такие как нафталановая нефть:

    "Идея в том, чтобы создать единый продукт, который создаст конкурентное преимущество для привлечения различных категорий туристов. В этом случае путешественники получают выгоду как от оздоровительных продуктов, так и от поездок для лечения. Потенциал туристического сектора в Азербайджане достаточно велик. Во-первых, у страны выгодное географическое положение. Во-вторых - регулярное проведение здесь многочисленных международных мероприятий. Азербайджан отдает приоритет индустрии делового туризма (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions - MICE). Если синергировать этот потенциал с медицинскими предложениями, получится комплексный продукт, привлекательный для новых целевых аудиторий".

    Представитель UN Tourism также особо затронул роль аккредитации в туристическом секторе: "Она подтверждает высокий уровень подготовки инфраструктуры, укрепляет позиции Азербайджана на мировой арене, демонстрирует качество сервиса и гарантирует безопасность приезжающих пациентов".

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