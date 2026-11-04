İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    "UN Tourism"in rəsmisi: "Azərbaycanda sağlamlıq turizminin böyük potensialı var"

    Turizm
    • 04 noyabr, 2026
    • 17:04
    UN Tourismin rəsmisi: Azərbaycanda sağlamlıq turizminin böyük potensialı var

    Azərbaycanda sağlamlıq turizmi sahəsində böyük potensial var və ölkə bu istiqamətdə uzunmüddətli strategiya həyata keçirir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında "UN Tourism"in proqramlar üzrə baş əməkdaşı Mişel Julian (Michel Julian) bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan tibbi turizm xidmətləri, həmçinin Naftalan kimi təbii məhsullara əsaslanan sağlamlıq turizmini daha da inkişaf etdirmək üçün uzunmüddətli strategiya həyata keçirir: "Biz BMT-nin Turizm Agentliyi olaraq bu strategiyada Azərbaycana dəstək verməyə hazırıq. Burada olmaqdan, bilik və qabaqcıl təcrübələri bölüşməkdən çox məmnunuq".

    M. Julian qeyd edib ki, Azərbaycanın mühüm üstünlüklərindən biri tibbi xidmətlərlə yanaşı, Naftalan kimi velnes (sağlamlıq) məhsullarını bir araya gətirməsidir: "İdeya odur ki, müxtəlif seqmentləri cəlb etmək üçün bunları rəqabət üstünlüyü yaradacaq vahid məhsula çevirmək mümkün olsun. Bu zaman turistlər həm velnes məhsullarından yararlanır, həm də tibbi müalicələr üçün səfər edirlər".

    Xarici ekspert turizm sektorunda akkreditasiyanın roluna da xüsusi toxunub: "Akkreditasiya çox vacibdir, çünki o, ölkənin öz ev tapşırığını layiqincə yerinə yetirdiyini göstərir. Buna görə də akkreditasiya ölkənin qlobal müstəvidə mövqeyini möhkəmləndirməyə, təyinat yerinin təklif etdiyi keyfiyyəti nümayiş etdirməyə və Azərbaycana gələn pasiyentlərin təhlükəsiz səyahətini təmin etməyə imkan verəcək. Azərbaycanda turizm sektorunun potensialı olduqca böyükdür. Çünki ölkə, ilk növbədə, coğrafi cəhətdən əlverişli mövqedə yerləşir və bu, mühüm rəqabət üstünlüyüdür. Ölkənin digər bir üstünlüyü isə burada mütəmadi olaraq keçirilən beynəlxalq tədbirlərin sayıdır. Belə ki, Azərbaycan işgüzar turizm sənayesinə (MICE) üstünlük verir. Əgər siz MICE sənayesini və bu cür tədbirləri tibbi turizm təklifləri ilə birləşdirsəniz, müxtəlif hədəf seqmentlərini cəlb etmək üçün tam və bütöv bir məhsul əldə etmiş olursunuz".

    O əlavə edib ki, turizmin gələcəyi davamlı və əlçatan olmaqdan keçir: "Çünki əlçatanlıq təməl şərtlərdəndir. Eyni zamanda, rəqəmsal platformalardan, süni intellektdən və yeni texnologiyalardan yararlanaraq innovativ olmaq lazımdır. Bunlar hədəf təyinat yerinin uğurunu şərtləndirən əsas elementlərdir".

    Mişel Julian Azərbaycan turizmi Turizm potensialı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi (DTA)
    UN Tourism: Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития оздоровительного туризма
    UN Tourism: Azerbaijan has significant potential to develop wellness tourism
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    09:35
    Bakıda yeraltı dayanacaqdan çıxan avtomobil 71 yaşlı qadını vuraraq öldürüb
    Hadisə
    09:30
    Azərbaycan UEFA reytinqində 24-cü pillədəki mövqeyini qoruyub
    Futbol
    09:26
    Foto
    Azərbaycan və Ukrayna Fəaliyyət Planını qəbul edib
    Energetika
    09:23
    Fatmayıda partlayış olub, iki nəfər xəsarət alıb
    Hadisə
    09:13
    Azərbaycan Premyer Liqasında XI tura start verilir
    Futbol
    09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.11.2026)
    Maliyyə
    08:55
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.11.2026)
    Maliyyə
    08:52
    Video
    Türkiyədə keçirilən əməliyyatlarda 12 nəfər saxlanılıb
    Region
    08:30
    ABŞ-də bir gündə üç nəfər edam edilib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti