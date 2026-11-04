Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Глава Минфина: Новые изменения в бюджетной классификации вступят в силу с 2028г

    Финансы
    • 04 ноября, 2026
    • 17:50
    Глава Минфина: Новые изменения в бюджетной классификации вступят в силу с 2028г

    Новые изменения в бюджетной классификации Азербайджана будут применяться с 2028 года.

    Как передает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения пакета бюджета на 2027 год.

    По его словам, функциональная и административная классификации бюджета уже обновлены.

    "Соответствующий проект подготовлен и принят в рамках тесного сотрудничества с парламентом и соответствующими государственными структурами. Сейчас мы работаем над экономической классификацией", - сказал Бабаев.

    Министр отметил, что в следующем году планируется представить новую классификацию, максимально соответствующую международному классификационному руководству GFSM (Government Finance Statistics Manual).

    "У нас есть расхождения относительно того, в каком разделе, подразделе и подпункте отражать различные расходы на здравоохранение и культуру. Думаем, что в рамках адаптации с GFSM мы сможем урегулировать и эти вопросы", - отметил глава Минфина.

    По его словам, особенно после завершения работы над новой экономической классификацией в следующем году можно будет достичь ряда улучшений, разработав проект госбюджета Азербайджана на 2028 год на основе новой функциональной, экономической и административной классификации, полностью соответствующей международным стандартам.

    Сахиль Бабаев Государственный бюджет Азербайджана Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Nazir: "Büdcə təsnifatında yeni dəyişikliklər 2028-ci ildən tətbiq olunacaq"
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    09:14
    Цена нефти марки Brent превысила $100 за баррель
    Энергетика
    09:13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2026)
    Финансы
    09:01
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.11.2026)
    Финансы
    08:39
    В Азербайджан из ФРГ экстрадирован находившийся в международном розыске гражданин
    Происшествия
    08:22
    В США за день казнили трех человек
    Другие страны
    08:14
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
    Инфраструктура
    08:00
    Сегодня — День телевидения и радио Азербайджана
    Медиа
    07:48
    Демократы намерены добиться отмены пошлин Трампа на канадские товары
    Другие страны
    07:11
    У берегов Новой Зеландии десятки черных дельфинов выбросились на берег
    Другие страны
    Лента новостей