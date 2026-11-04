Глава Минфина: Новые изменения в бюджетной классификации вступят в силу с 2028г

Новые изменения в бюджетной классификации Азербайджана будут применяться с 2028 года.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения пакета бюджета на 2027 год.

По его словам, функциональная и административная классификации бюджета уже обновлены.

"Соответствующий проект подготовлен и принят в рамках тесного сотрудничества с парламентом и соответствующими государственными структурами. Сейчас мы работаем над экономической классификацией", - сказал Бабаев.

Министр отметил, что в следующем году планируется представить новую классификацию, максимально соответствующую международному классификационному руководству GFSM (Government Finance Statistics Manual).

"У нас есть расхождения относительно того, в каком разделе, подразделе и подпункте отражать различные расходы на здравоохранение и культуру. Думаем, что в рамках адаптации с GFSM мы сможем урегулировать и эти вопросы", - отметил глава Минфина.

По его словам, особенно после завершения работы над новой экономической классификацией в следующем году можно будет достичь ряда улучшений, разработав проект госбюджета Азербайджана на 2028 год на основе новой функциональной, экономической и административной классификации, полностью соответствующей международным стандартам.